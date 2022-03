Primo atualiza estado de Rogério Samora: “Vamos trazê-lo de volta, sem pressa”

O primo de Rogério Samora, Carlos, atualizou na tarde deste sábado o estado de saúde do ator. O intérprete continua com prognóstico reservado.

Há um mês que Rogério Samora está internado no Hospital Amadora-Sintra depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória. O primo do ator, Carlos, tem atualizado o boletim clínico, que não tem sofriido alterações.

“Hoje não foi dia de visita e o telefonema do hospital não trouxe nada de novo, o estado de saúde do Rogério continua estável e com prognóstico reservado”, começou por escrever o familiar nas redes sociais.

“Mas com a FORÇA e a FÉ de Todos vamos trazê-lo de volta sem pressa. Hoje com reforço de peso porque ‘Os Amigos da Montanha’ disseram-me para na próxima visita ao hospital lhe dar FORÇA e dizer que continuam à espera Dele, nós é a Roca acreditamos”, rematou Carlos Samora.