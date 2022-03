Primo de Rogério Samora fala em segunda paragem cardiorrespiratória

Carlos Samora, primo do ator internado há 44 dias, contou esta quinta-feira que o intérprete sofreu uma segunda paragem cardiorrespiratória a caminho do hospital.

“Ao contrário do que dizem não foi um quarto de hora, foram nove a dez minutos que a equipa do INEM demorou a chegar. A equipa de socorro da SP também ajudou”, referiu o familiar em entrevista a Júlia Pinheiro, recordando o dia em que o ator se sentiu mal na produtora de novelas da SIC.

Carlos Samora acrescentou que Rogério “sofreu uma segunda paragem cardiorrespiratória” a caminho do hospital Amadora-Sintra.

Durante a entrevista, o primo do ator afirmou ainda que nada no seu passado fazia prever este acontecimento uma vez que Rogério Samora tem bastante cuidado com o físico. “É uma pessoa extremamente saudável e que tinha muito cuidado com o corpo. Os médicos dizem que ainda tem muito combustível para gastar”, afirmou.

Carlos Samora revelou também que o hospital equaciona transferir o ator dos cuidados intensivos para os cuidados continuados ou para um centro.

Ao longo da conversa com Júlia Pinheiro também foi abordada a relação de Rogério Samora com o pai e o irmão. Carlos revelou que já tentou contactar o irmão do artista, que se encontra em Espanha há mais de 30 anos, mas que ainda não obteve resposta e explicou que o pai do ator tem Alzheimer e por isso optaram por não dar a informação.

Carlos Samora referiu ainda que o artista tinha vontade de adotar uma criança apesar de não estar em nenhuma relação.

O primo do ator voltou a reforçar a ideia de que Rogério Samora está estável e não se encontra com suporte de vida.

Vários colegas de profissão deixaram ainda uma mensagem de força ao ator como foi o caso de Luísa Cruz que contracena com Rogério em “Amor, Amor”. “Fazes muita falta a todos nós. Fazes-me muita falta. Já não tenho o meu ‘Bonnie and Clyde’. Só queria que aparecesses amanhã no estúdio a dizer bom dia”, referiu a atriz.

Também Lídia Franco, Diogo Valsassina, Tiago Aldeia, Filipa Nascimento e Sofia Arruda deixaram mensagens de força ao ator.