Príncipe Carlos e Camila alertam para a solidão na terceira idade

O príncipe Carlos de Inglaterra e a sua mulher, Camila, enviaram a sua mensagem de Natal, através das redes sociais, alertando para a solidão na terceira idade.

A família real divulgou num comunicado a mensagem de Natal do filho da rainha Isabel ll e da companheira. A acompanhar o testemunho, o casal surge ao lado da árvore de Natal na Clarence House.

“Este Natal, o príncipe de Gales e a duquesa da Cornualha incentivam-no a lembrar-se dos seus amigos e familiares mais velhos durante esta época festiva. Sabia que quase 1.5 milhões de pessoas mais velhas sentem-se mais sozinhas no Natal do que em qualquer outra altura do ano?” pode ler-se.

“A campanha da Age UK e da The Silver Line’s #BrighterChristmas apoia aqueles que se podem sentir mais sozinhos este ano. O príncipe é patrocinador da Age UK, uma instituição de caridade que apoia pessoas mais velhas em todo o Reino Unido, e a duquesa é patrocinadora da The Silver Line, que fornece uma linha de apoio 24h para a qual as pessoas mais velhas podem ligar para obterem informações, apoio ou apenas uma conversa amiga”, conclui a nota.