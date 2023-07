Príncipe William falha primeiro discurso do pai na abertura do Parlamento

Carlos III irá realizar o primeiro discurso como rei no Parlamento a dia 7 de novembro, mas a data coincide com um compromisso real do filho William.

Coroado rei de Inglaterra a 6 de maio, Carlos III vai realizar o primeiro King’s Speech (Discurso do Rei) na abertura do Parlamento a 7 de novembro.

A data foi confirmada em comunicado por Penny Mordaunt, líder da Câmara dos Comuns, mas não coincidiu com a agenda de todos os que gostavam de estar presentes.

O príncipe William, que tinha recebido permissão para abrir o Parlamento com o pai no ano passado, uma vez que a rainha não podia estar presente, devido aos problemas de mobilidade, irá estar em Singapura, no 7 de novembro, para a terceira edição dos Prémios Earthshot, uma iniciativa criada para combater os problemas ambientais.

Por esse motivo, o príncipe, que esteve presente como Conselheiro de Estado em 2022, não irá comparecer ao primeiro King’s Speech do pai na abertura do Parlamento.