“O Programa da Cristina” presta homenagem a Nídia

“O Programa da Cristina”, da SIC, prestou homenagem a Nídia Azevedo, que morreu, este domingo, vítima de um cancro que lhe foi diagnosticado aos 16 anos.

Depois de o ator Lourenço Ortigão ter deixado uma mensagem emotiva de despedida à jovem, foi a vez do formato televisivo, que é líder de audiências no horário das manhãs, prestar o seu tributo no Instagram.

“Nídia esteve cá em casa no dia 27 de maio, a cumprir um sonho. Partiu no domingo e nós aguardamos no nosso coração a sua luz”, lê-se na legenda de uma fotografia em que Nídia surge ao lado de Cristina Ferreira.

Na secção de comentários, vários internautas deixaram a sua mensagem de despedida a Nídia. “Que a tua luz e ilumine o caminho de todos nós”, comentou um fã. “Descansa em paz”, atirou uma fã.

