“Programa de pai e filha”. Manuel Marques e a filha mais nova juntos em Londres

As férias podem ter acabado. Contudo, Manuel Marques ainda arranjou um tempo e foi passear para a capital inglesa na companhia da filha mais nova.

O clima em Portugal começa a parecer mais triste, com a chegada do outono e alguns resquícios de chuva. Contudo, Manuel Marques não conseguiu fugir da chuva. O ator de “Festa é Festa”, novela líder de audiências da TVI, viajou até Londres, Inglaterra, na companhia da filha mais nova, Elisa, e ainda apanhou alguma humidade.

Porém, isso não impediu a dupla de pai e filha de aproveitarem a cidade e passearam. Nas redes sociais, Manuel Marques tem mostrado o que fizeram pela capital inglesa e confessou que a viagem a Londres é um “programa de pai e filha”.

“Programa de pai e filha. Viagem a Londres e musical ‘Matilda’”, escreveu, referindo ainda que quando Inês, a sua filha mais velha, tinha oito anos, a mesma idade que Elisa tem atualmente, fez a mesma viagem.

Além do musical “Matilda”, os dois passearam passearem pelo Portobello Market em Nothing Hill e assistiram a outro espetáculo: o musical “Back to the Future”.