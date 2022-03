Programa “Estamos Aqui”, de Alexandra Lencastre, chega ao fim

O programa conduzido por Alexandra Lencastre na SIC “Estamos Aqui” chega ao fim. O último episódio vai para o ar este sábado.

No dia 9 deste mês a estação de Paço de Arcos transmite pela última vez o formato televisivo que se estreou no pequeno ecrã há cinco semanas. O anúncio está a ser feito através de uma “promo” no canal.

Aquando da sua estreia, o programa “Estamos Aqui” conseguiu ser líder do seu horário, no entanto, acabou por perder a liderança na segunda semana para a novela “Quer o Destino”, da TVI.

