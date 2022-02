Programa que menos gostou de apresentar? Fátima Lopes diz tudo

Fátima Lopes revelou, sem qualquer receio, o programa que menos gostou de apresentar. “Não tinha conteúdo e eu gosto de entrevistar pessoas”, adiantou.

A apresentadora, que está afastada do pequeno ecrã desde que deixou a TVI, abriu o livro durante o programa “Wi-Fi”, da RFM, revelando que o formato televisivo que não gostou de conduzir.

“O que gostei menos de apresentar em toda a minha vida foi um programa, por acaso na TVI, porque era um programa só de chamadas de valor acrescentado que era o ‘Agora é que Conta’”, disse, sobre o formato que foi para o ar em 2010.

De seguida, Fátima Lopes justificou a escolha: “Não tinha conteúdo e gosto de entrevistar pessoas. Foi difícil para mim (…) mas, na altura, já sabia que isto ia acontecer. Sabia que tinha dias contados”.

“Eu sou contra aquela coisa do ‘faz de conta’, ou aquela coisa ‘não digo à frente mas depois atrás vou cortar na casaca’. Não. Vais lá e dizes à pessoa. Aconteceu-me uma situação diferente que foi ser convidada para fazer um programa e estava no início da minha carreira, não queria fazer esse programa e tive que ter a coragem de dizer ao meu diretor que eu não queria fazer e não fiz. Foi preciso coragem porque estava no início e não tinha um trabalho que me desse uma rentabilização fixa”, lembrou, ainda.