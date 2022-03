Protagonista de “Divergente” Shailene Woodley está noiva

Shailene Woodley disse que “sim” ao pedido de casamento do jogador de futebol americano Aaron Rodgers, tal como revelou numa entrevista a Jimmy Fallon.

A atriz esteve no programa “The Tonight Show with Jimmy Fallon” para promover o seu filme “The Mauritanian”. Antes de falar sobre o novo projeto, a intérprete, de 29 anos, foi questionada sobre se estava noiva, ou não, do atleta, de 37.

“Sim, sim, estamos noivos”, respondeu, adiantando de seguida que o pedido de casamento foi feito há algum tempo.

“Para nós, não é novidade. Toda a gente está animada com a novidade e nós já estamos noivos há algum tempo. Ele é fantástico e o ser humano incrível”, acrescentou a intérprete, que integrou o elenco de filmes como “Divergente” e ” A Culpa É das Estrelas”.