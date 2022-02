PSP brinca com detalhe de Ana Garcia Martins: “Maus tratos”

Ana Garcia Martins, conhecida pelo blogue “A Pipoca Mais Doce”, partilhou uma fotografia do seu calçado arrumado num armário e a Polícia de Segurança Pública (PSP) brincou com a situação.

A influenciadora digital decidiu organizar os seus sapatos e, de forma orgulhosa, publicou uma fotografia do resultado final no perfil de Instagram. “Ordem na barraca”, escreveu a “influencer”.

Entre os diversos comentários que surgiram à publicação da também comentadora do “Extra” (TVI), destaque para a brincadeira da PSP.

“Boa tarde, AGM, estamos a analisar se devemos considerar ‘maus tratos’ o facto de deixar os Louboutin ‘de castigo’ virados para a parede”, pode ler-se no “post”. Prontamente, Ana Garcia Martins ripostou: “Prendam-me”.

No pequeno ecrã, o público pode acompanhar o trabalho de “Pipoca” no programa “Extra”, de análise a tudo o que se passa dentro do “Big Brother – A Revolução”, transmitido pelo quarto canal.

A comentadora, recentemente, arrasou com o comportamento da concorrente Joana dentro do “reality show”. Para a influenciadora digital, a jovem participante “tem um ego muito frágil”.

