“Qual é a graça de uma vida em linha reta?”. Diogo Morgado desabafa em dia de aniversário

Esta quarta-feira, dia 17 de janeiro, Diogo Morgado celebrou mais um aniversário e completou 43 anos. Nas redes sociais, assinalou a data com uma reflexão.

“Aniversário! Agradecer profundamente a todos que neste dia, de uma forma ou de outra arranjaram um pouco do seu tempo para me ligar, mandar mensagens, ou escrever comentários que me aquecem por dentro”, começou por escrever.

“Nos dias que correm em que o tempo é o bem mais precioso. Sou cada vez mais grato por todos os momentos que partilham comigo. Este é um ano transformativo. Há coisas que nos mudam. Mesmo que não saibamos como ou de que forma. As coisas estão diferentes aqui dentro. Mas isso não é mau. Qual é a graça de uma vida em linha reta?”, acrescenta.

“Obrigado por tudo o que me deste pai. Amo-te. Onde quer que estejas sinto-te aqui. Onde quer que vocês estejam, obrigado por tudo o que me deram durante mais de metade da minha existência. Por todo o carinho e apoio. Se daqui a 365 dias ainda cá estivermos todos, que tenha valido a pena a viagem à volta do sol. Que tenha sido uma viagem interessante… é sinal que não foi linha reta”, concluiu.