Quando o tamanho não importa: a foto de Ricardo Araújo Pereira entre Carolina Deslandes e Bárbara Tinoco

Bárbara Tinoco e Carolina Deslandes participaram neste domingo no “Isto é Gozar com Quem Trabalha” e a diferença de altura para Ricardo Araújo Pereira foi o menos importante.

A Altice Arena, em Lisboa, esgotou neste domingo para receber o último episódio desta temporada do “Isto é Gozar com Quem Trabalha”, de Ricardo Araújo Pereira. Num programa especial, o anfitrião recebeu duas convidadas, as cantoras – e amigas -, Bárbara Tinoco e Carolina Deslandes, que adaptaram duas músicas conhecidas do seu repertório ao momento político e social do país.

Durante a emissão da SIC, já se tinha percebido a diferença de alturas entre o anfitrião e as duas intérpretes – sendo que Ricardo Araújo Pereira é particularmente alto – e Carolina Deslandes brincou com o momento nos bastidores.

“Quando ele convida, nós dizemos que sim. Até porque ele tem três metros e intimida. Ainda desmaia em cima da gente e era chato. Ahahaha. Uma noite genial!”, escreveu Carolina Deslandes no perfil de Instagram.

O “Isto é Gozar com Quem Trabalha” terminou mais uma temporada neste domingo, com novo humor sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito à TAP e Ricardo Araújo Pereira prometeu voltar na “rentrée” televisiva, no próximo mês de setembro.