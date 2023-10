Quarto de Mia Rose assaltado durante viagem: “A tentar permanecer positiva”

Foi durante uma viagem à Capadócia que Mia Rose viu o quarto no qual estava hospedada ser assaltado. O insólito foi partilhado pela própria nas redes sociais.

Nos últimos dias, Mia Rose esteve na Capadócia, a convite de uma marca, e foi partilhando vários registos nas redes sociais.

Aquando do regresso a Portugal, a cantora contou que, no final da viagem, roubaram-lhe os fones no próprio quarto: “A tentar permanecer positiva depois de saber que me gamaram os fones do quarto e agora tenho dois voos seguidos e tenho medo de voar”, escreveu.

Recorde-se que, através do Tik Tok, Mia Rose apresentou o novo namorado. Apesar de a identidade não ter sido revelada, a artista mostrou-se bastante animada na praia com o novo amor.

Depois da separação de Miguel Cristovinho, Mia Rose decidiu manter a descrição no amor e nunca tinha tornado público nenhum relacionamento.