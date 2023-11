Quase a ter o primeiro filho, Maria Botelho Moniz incentivou o noivo a ir para o Dubai competir

Foi no Dubai, Emirados Árabes Unidos, que Pedro Bianchi Prata sagrou-se tetracampeão do mundo em baja. O motard foi incentivado por Maria Botelho Moiniz, que espera o primeiro filho do casal.

Pedro Bianchi Prata regressa com um troféu: o noivo de Maria Botelho Moniz sagrou-se tetracampeão em baja e, através das redes sociais, partilhou um texto emotivo no qual celebrava a conquista e agradecia à companheira.

“Tudo que é fácil na vida… não tem o mesmo sabor quando é conquistado. E este campeonato foi longo, duro e muito difícil de conquistar. Corridas em quatro países diferentes, mais 40 horas em cima da moto, mais de 100 horas de viagens… Muito trabalho meu e de quem está por trás da moto e de toda a logística”, escreveu.

O atleta acabou por reconhecer que só viajou com o incentivo da namorada e apresentadora da TVI. “Neste momento, estou no avião e penso nas semanas antes de vir para cá, em que estava decidido a abdicar da luta para este campeonato para estar sempre ao lado da Maria neste final da gravidez, mas ela não me deixou… pois sabe que significava que um ano de trabalho se decidir nestes três dias”, acrescentou.

“Acho que nunca tive tão nervoso nos meus 32 anos de corridas, pois agora não estava a correr só por mim… Mas por nós, por nós os três, pela nossa família. Tenho ao meu lado uma mulher de uma bondade, humildade e simplicidade única. Só quero chegar a casa para os abraçar”, rematou.

Recorde-se que o casal está prestes a ter o primeiro filho nos braços. Após ter trabalho durante quase toda a gestação, Maria Botelho Moniz deixou o pequeno ecrã a semana passada, para usufruir dos últimos dias antes do nascimento.