Quatro anos depois, David Carreira lança novo álbum: “Vem aí muita música”

Após quatro anos de pausa, David Carreira regressa ao estúdio para gravar OYTO, um álbum que vai contar com várias surpresas.

David Carreira recorreu às redes sociais para anunciar que, após quatro anos “sem lançar nenhum álbum”, está de regresso ao estúdio.

“Finalmente sai o melhor álbum da minha carreira. O #oyto é a melhor forma de vocês saberem tudo o que sinto e tudo o que tenho para vos contar sobre estes 4 anos. E não será o único álbum para 2023! Vem aí muita música e as melhores que fiz desde o início da minha carreira. Estejam atentos, têm pistas escondidas em tudo o que está relacionado ao OYTO”, começou por escrever na legenda da publicação.

O novo projeto do filho mais novo de Tony Carreira chega dia 8 de maio ao Spotify, em pré-save, e “está disponível em todo o lado a partir do dia 19 de maio”.

“Este vai ser o meu melhor álbum de sempre, cheio de amigos, grandes artistas”, avançou, em vídeo, o artista.

Na caixa de comentários, os fãs deixaram mensagens de grande felicidade. “Que orgulho gigante em ti”, “Tão feliz por acompanhar toda a tua jornada, estou mais que pronto para o próximo álbum” e “Quatro anos à espera disto e finalmente só faltam dias” são alguns dos exemplos.

Recorde-se que os últimos anos foram uma montanha de emoções para o clã Carreira, depois da morte de Sara, a “caçula” da família, num acidente de viação, em dezembro de 2020, e do nascimento do filho de David, Lucas, fruto do relacionamento que mantém com a atriz Carolina Carvalho.