“Quatro dias de paz”. Catarina Gouveia aproveitou o bom tempo de Ibiza

Catarina Gouveia tirou uns dias de descanso e decidiu rumar a Ibiza. Acompanhada pela filha e marido, aproveitou o bom tempo.

O verão pode estar a acabar, mas as férias e o descanso não. Catarina Gouveia decidiu rumar a Ibiza com a família, a filha Esperança e o marido Pedro Melo Guerra, para aproveitar mais uns dias no calor.

“O plano era simples: quatro dias na paz e sossego do norte da ilha. Plano cumprido e bem cumprido. Deu para quase tudo!”, começou por contar nas redes sociais.

“Descansar, mesmo que por turnos; comer muito e bem; começar, pelo menos um dia, com uma aula de yoga; um workshop, onde aprendi a fazer um tão necessário repelente; ah, e ainda me estreei no kids club”, explicou.

“Só ficou a faltar conseguir pegar no meu livro e uma praia! A do hotel era linda, mas com muita pedra, muito pouco baby friendly”, disse.

Contudo, as férias não acabaram por Ibiza. Após uns dias na ilha espanhola, rumaram a outro destino: Formentera. “Acabámos de chegar a Formentera e ‘sou toda ouvidos’ para as melhores sugestões de praias para ir com bebés”.