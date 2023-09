Quem é Rubinho Correia, o companheiro de viagem de Cristina Ferreira?

Todos os anos, Cristina Ferreira reserva um período das suas férias para estar com os amigos. Neste ano, estava o célebre ator Bruno Cabrerizo. Contudo, Rubinho Correia, presença constante, despertou a curiosidade

Este verão, para Cristina Ferreira, foi composto por muitas viagens e diversão. A apresentadora teve vários destinos de férias e diversos companheiros de viagem. Em Ibiza, o segundo local de férias, a diretora da TVI esteve na companhia de amigos: o ator Bruno Cabrerizo, a amiga Catarina Duarte e o produtor Rubinho Correia.

Tanto Bruno como Catarina já eram caras conhecidas no perfil de Cristina, mas Rubinho chamou a atenção.

No Instagram, a diretora da TVI chegou a fazer uma pequena apresentação do amigo, que completou os 34 anos esta semana. “O Rubinho Correira era produtor no ‘Dança com as Estrelas’ e tornou-se meu amigo devagar. Fiz com ele tantos programas. Depois saiu da televisão e começaram os almoços, depois os fins de semana, as viagens e uma amizade tão cimentada que se cola a amor”, começou por explicar.

“É das melhores pessoas que conheço. Muito bom amigo, não falha uma vez, atencioso, preocupado, divertido, cheio de pancadas, incluindo fazer a cama nos hotéis, come e come e come, é elegante, parece que não parte um prato, refilão, virgem como eu, trabalhador, inteligente e insubstituível”, acrescentou.

Rubinho foi um dos “participantes” do BB Ibiza que Cristina montou durante as férias. Além disso, também esteve no jantar que o grupo de amigos realizou após a viagem para a ilha espanhola e é uma cara recorrente no perfil da apresentadora.