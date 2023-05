“Quem escreveu tão mal dela devia enfiar-se num buraco”: Cristina reage a gravidez de Maria Botelho Moniz

Cristina Ferreira reagiu à gravidez anunciada por Maria Botelho Moniz nesta semana e lembrou as críticas de que a apresentadora foi alvo.

Depois de ter sido tornada pública a gravidez de Maria Botelho Moniz, no final desta semana, Cristina Ferreira lembrou a crónica de Alexandre Pais, que escreveu que o rosto do “Dois às 10”, da TVI, era “robusta”.

“Principalmente quem escreveu tão mal, hoje, se calhar, devia enfiar-se um bocadinho num buraco, porque aquilo que fez podia ter sido muito danoso para alguém que tinha descoberto na altura das coisas mais felizes que é ser mãe”, defendeu a apresentadora do quarto canal no podcast de Bruna Gomes, “Pod Bru”.

Cristina Ferreira acabou por confessar que já sabia da gravidez de Maria Botelho Moniz na altura das críticas, mas que não podia pronunciar-se sobre o assunto, por ser segredo. “Guardámos aqui um segredo que permitia explicar… não tem de ter explicação, cada pessoa tem o seu corpo, mas era a explicação”, rematou.

Maria Botelho Moniz lembrou as palavras do cronista Alexandre Pais em conversa com o colega do “Dois às 10” Cláudio Ramos. “Foi difícil. Por isso é que eu tive muita dificuldade em falar do assunto, eu não queria falar do assunto, porque só me apetecia dizer ‘isto é mais do que comentar o corpo do mulher, é falar do corpo de uma mulher que está grávida’”.