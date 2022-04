“Quem Quer Namorar com o Agricultor?”: António diz que tem mais proximidade com Neusa

António Gonçalves admitiu que Neusa Marques é a pretendente do programa da SIC “Quem Quer Namorar com o Agricultor?” com quem sente uma maior proximidade.

O agricultor da quinta na Nogueira da Montanha afirmou no episódio transmitido este domingo que tem uma maior afinidade com a concorrente que do que com as restantes pretendentes.

“É a pessoa mais tranquila, mais calma”, justificou, acrescentando ainda que é a que mais “se adapta ao seu ambiente de trabalho”.

No entanto, o agricultor afirmou que “no campo” nunca gostou de Ana Paula. “Vi logo que ela nem sequer gosta do campo, nem quer saber do campo para nada”, referiu.

