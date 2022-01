Quer viver na casa de uma famosa? Atriz Catarina Gouveia aluga espaço luxuoso em Tróia

Por 190 euros por noite pode dormir na casa da atriz Catarina Gouveia, que fica em Tróia, no complexo Pestana Tróia Eco-Resort & Residences.

Quer dormir no alojamento de uma estrela da televisão? Já o pode fazer: Catarina Gouveia, atriz da SIC, que recentemente participou, no papel de bailarina, na novela “Terra Brava”, está a alugar, por 190 euros por noite, a casa integrada no complexo Pestana Tróia Eco-Resort & Residences.

“Andava com uma vontade de criar um negócio próprio que me entusiasmasse e ao mesmo tempo que existisse uma identificação direta comigo. Na altura a ideia era um pequeno negócio de restauração, onde eu pudesse cozinhar, receber as pessoas, uma vez que eu gosto mesmo de cozinhar”, conta a artista, que partilha o espaço com o marido, Pedro de Melo Guerra, ao site “Magg”.

O alojamento tem três quartos duplos e há ainda serviços de spa, piscina ou acesso direto à praia da Comporta.

A casa é amiga do ambiente, como frisou Catarina Gouveia à “Magg”: “Todos os utensílios são de madeira, não há plásticos dentro de casa. Com estes pequenos pormenores, muitas vezes acabo por acreditar que quem possa ter esta experiência, quem sabe, adquira hábitos com a vivência dentro de casa e consiga arrastá-los para dentro das próprias casas”.