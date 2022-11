Quimbé recorda despedida do pai: “Foi dos momentos mais fortes da minha vida”

O apresentador foi um dos convidados do vespertino “Goucha”, na TVI, esta segunda-feira, 14 de novembro, e abriu o livro da sua vida.

Em conversa com Maria Botelho Moniz, que esteve a substituir Manuel Luís Goucha por estar de férias em Paris, França, Quimbé recordou a morte do pai e o dia em que se despediu dele.

“O meu pai ia começar a fazer hemodiálise e eu disse-lhe: ‘a vida está a dar-te uma segunda oportunidade, há 30 anos não havia hemodiálise em Portugal, já terias morrido. Vais ter a possibilidade de veres os teus filhos crescerem e quem sabe, os teus netos’”, lembrou.

“Nunca me dei bem com o meu pai. Hoje em dia, passados estes anos todos, entendo-o, porque dou por mim a dizer as mesmas coisas aos meus filhos que o meu pai me dizia. Acho que éramos muito parecidos e chocávamo-nos”, contou ainda.

Já sobre a morte do progenitor, Quimbé referiu que foi “um dos momentos mais difíceis da sua vida”. “Foi dos momentos mais fortes da minha vida. É terrível. Despedi-me e ele não morreu, aguentou-se mais uns dias”,explicou ainda.