“Rabo de Peixe” causa fricção entre Goucha e Helena Isabel Patrício com “vulgaridade” e “palas nos olhos” metidas ao barulho

Manuel Luís Goucha recorreu ao Instagram para comentar a série “Rabo de Peixe” e aproveitou para responder às críticas feitas por Helena Isabel Patrício.

Manuel Luís Goucha partilhou um vídeo no Instagram onde dá conta da sua opinião acerca da nova série portuguesa da Netflix, “Rabo de Peixe”.

O apresentador aproveitou a opinião de Helena Isabel Patrício, que confessou não ter gostado do pouco que viu da série, para iniciar a reflexão.

“Está no seu direito, é a opinião da comentadora televisiva. Mas isto levou-me a refletir sobre algo que ainda faz parte da nossa maneira de ser, esta permanente desvalorização do que é nosso em favorecimento, muitas vezes, de produtos que nos chegam do estrangeiro e sem qualidade. É uma espécie de complexo de inferioridade que temos em relação às coisas nossas”, referiu.

“E isto não faz sentido. Basta olhar aqui para o lado, para os nossos vizinhos espanhóis, para ver que eles têm um comportamento completamente diferente. Eles têm orgulho no que é deles, estimam, valorizam os seus artistas”, continuou.

A estrela das tardes da TVI disse, também, que “devorou” a série de sete episódios em apenas dois dias: “Se não formos nós a apoiar os nossos artistas e os nossos produtos de qualidade, quem o fará? Os políticos? Os políticos não se interessam pelos artistas, a não ser em campanhas eleitorais”.

“Claro que a comentadora televisiva tem todo o direito de não gostar artisticamente falando de coisa alguma dita/falada/representada em português, tal como eu tenho todo o direito, por exemplo, de detestar a vulgaridade”, concluiu.

A comentadora do novo programa da estação de Queluz de Baixo, “TVI Extra”, aproveitou a caixa de comentários para responder. “Boa tarde Manuel! Essa comentadora sou eu! Este vídeo chegou me até mim e aproveito para lhe responder”, escreveu.

“Do pouco que me conhece já deve ter percebido que sou uma mulher muito livre! Livre e desprendida de qualquer tipo de preconceito! Gosto que respeitem a minha singularidade, tal como é primordial para mim respeitar a singularidade dos demais”, notou.

“Indo ao que interessa. Consumo muito pouco produto português porque desde cedo comecei a consumir tudo o que o país vizinho tem! Não sei se por na altura viver a poucos km do mesmo e consumir tudo o que por lá se fazia, não sei se pela curiosidade que a proporia língua me despertava, ou se por me identificar pouco com o que era feito por cá!

Curiosamente (ou não) vivi 18 anos no Alentejo e não gosto de canto alentejano… e explicar isto cientificamente?”, completou.

Helena Isabel Patrício rematou, ressalvando que “não quis de todo desvalorizar o trabalho de alguém”: “Tenho orgulho em ser portuguesa, mas também tenho o direito de usufruir da liberdade que a vida me dá para culturalmente procurar aquilo que me desperte sentidos. O ser portuguesa não me pode colocar duas palas”.