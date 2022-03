Radialista Diogo Beja casou-se com Mia Relógio

Diogo Beja e Mia Relógio oficializaram a relação. O animador da Rádio Comercial mostrou as imagens nas redes sociais.

Diogo Beja, animador das tardes da Rádio Comercial, casou-se com Mia Relógio. O casal mostrou as fotografias nas redes sociais do profissional da estação da Media Capital.

“Casámos. 20.08.2021”, escreveu Diogo Beja no perfil de Instagram. “Amo-te, meu amor, hoje e sempre”, concluiu o animador da Rádio Comercial.

Nomes como a jornalista da RTP1 Rita Marrafa de Carvalho e Ana Isabel Arroja, animadora da Rádio Comercial, deram os parabéns ao casal.