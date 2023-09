Rafael Puglisi, dentista dos famosos, morre aos 35 anos

Rafael Puglisi, dentista brasileiro de celebridades como Neymar, morreu aos 35 anos, vítima de um traumatismo cranioencefálico.

Rafael Puglisi, dentista de celebridades como Larissa Manoela e Neymar, morreu esta segunda-feira, 18 de setembro, após ter batido com a cabeça no fundo da piscina em casa.

O incidente ocorreu em São Paulo, no Brasil, e, de acordo com a declaração do óbito, a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico.

“Estamos de luto. Hoje, o Rafa foi nadar pela manhã, como sempre, e estava em casa a preparar-se para entrar na piscina e mergulhar, como faz todos os dias! Mas hoje, Deus quis que esse mergulho fosse diferente e o Rafa acabou por bater com a cabeça! Os médicos tentaram reanimá-lo, mas infelizmente ele chegou sem vida ao hospital”, lê-se no comunicado, divulgado através das redes sociais do dentista.

O velório, que acontece esta terça-feira, 19 de setembro, é reservado a familiares e amigos próximos do profissional.