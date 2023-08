“Rainhas”: Recuperada, Madonna assiste ao concerto de Beyoncé com as filhas

A cantora e artista Madonna esteve no concerto da Beyoncé com as três filhas e mostrou-se recuperada do problema de saúde.

“Rainha” é um nome comum que o público usa para se referir a Madonna e Beyoncé. Uma é a “Rainha do Pop” e outra é a “Queen B”. E as duas estiveram recentemente juntas.

No domingo, Beyoncé atuou em Nova Jersey, Estados Unidos, no MetLife Stadium, concerto integrado na digressão mundial “Renaissance”. Na audiência, estava Madonna, acompanhada das filhas: Mercy James, de 17 anos, e as gémeas Stella e Ester, de 10 anos.

Durante o espetáculo, a “rainha do Pop” não passou despercebida e foi homenageada pela cantora. “Por favor, saúde a rainha. Madonna, rainha-mãe, nós amamos-te”, disse Beyoncé, enquanto desfilava pelo palco, no meio da apresentação. Nos ecrãs do palco, lia-se “Rainha-mãe Madonna”.

Por sua vez, a artista de 64 anos, não deixou o gesto passar em branco. “Obrigada, ‘Queen B’., pelo impressionante concerto. As minhas filhas estão maravilhadas. Nós amamos-te”, escreveu numa publicação. Madonna partilhou alguns registos do espetáculo, inclusive uma fotografia com Beyoncé.

De relembrar que, recentemente, a “rainha do Pop” assustou os fãs após a notícia que tinha sido levada de urgência para o hospital depois de ser encontrada inconsciente. Contudo, a cantora já se encontra recuperada.