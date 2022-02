Raminhos deixa crescer o bigode… e é comparado a Freddy Mercury

O humorista surgiu de visual novo, a apanhar sol, e rapidamente as opiniões sobre o novo “look” se dividiram: parece um artista ou tem um animal debaixo do nariz?

António Raminhos não para de surpreender. Desta vez, o conhecido comediante apareceu com um novo visual, nada mais, nada menos, do que com um vistoso bigode.

O humorista mostrou o “look” enquanto saída da piscina e, rapidamente, os milhares de fãs reagiram: se há quem o compare a um dos melhores vocalistas de todos os tempos, alguns acham que está um… “animal” por baixo do nariz.

“Sensualizando”, descreveu Raminhos na imagem na qual aparece, de bigode, a sair da piscina.

Os seguidores ficaram surpreendidos e não demoraram a responder nas redes sociais: “Más notícias para Adam Lambert! Freddy Mercury lives”, disse um. “Parece que tens um rato morto nos lábios”, atirou outro.