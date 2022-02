Raminhos diz que abandonou o Twitter por ter sido chamado de “pedófilo”

António Raminhos contou que desativou o perfil na rede social Twitter por ter sido chamado de “pedófilo”, depois de várias brincadeiras com as suas filhas, Maria Rita, Maria Inês e Maria Leonor.

O humorista reconheceu numa entrevista ao “videocast” “É Preciso Ter Lata”, de Pedro Ribeiro e Rita Rugeroni, que há piadas que faz que os internautas acabam por considerar que está a sexualizar as filhas.

“Há piadas que faço e que sou muito criticado por elas. Eu apaguei o meu Twitter por isso, quando me começavam a chamar de pedófilo por causa das piadas das miúdas”, começou por lembrar.

“Diziam que sexualizava as miúdas, que elas me iam odiar. Tiraram aquilo fora do contexto então era pedófilo, era tudo e mais alguma coisa e, por isso, deixei de ter Twitter”, acrescentou.

Recorde-se que António Raminhos é pai de Maria Rita, de nove anos, Maria Inês, de sete, e Maria Leonor, de quatro. As três filhas são fruto do casamento entre o humorista e Catarina Raminhos.