Rapper Wiz Khalifa vai ser pai pela segunda vez

Wiz Khalifa anunciou este domingo, 16 de junho, que será pai pela segunda vez. A menina é fruto do relacionamento do rapper com Aimee Aguilar.

Celebrou-se este domingo, 16 de junho, o Dia do Pai nos Estados Unidos. Wiz Khalifa, intérprete de “See You Again”, aproveitou a data para fazer um anúncio especial.

O rapper prepara-se para ser pai pela segunda vez. Na página de Instagram, partilhou uma fotografia com a mão na “barriguinha” da companheira, Aimee Aguilar, e revelou o sexo do bebé: “Menina a caminho”, escreveu.

Amber Rose, ex-companheira e mãe do primeiro filho de Wiz Khalifa, Sebastian Taylor, de 11 anos, já reagiu à boa-nova. “Mal podemos esperar para conhecê-la”, comentou.