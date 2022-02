Raquel Henriques denuncia assédio sexual: “Fechou-me na sala de atores com ele”

Raquel Henriques revelou que foi assediada por um homem influente no mundo televisivo e, consequentemente, afastada do ecrã ao rejeitar a aproximação.

A antiga atriz e apresentadora recordou no programa “Goucha”, da TVI, esta quarta-feira, 5 de maio, o episódio de assédio sexual de que foi vítima, destacando as consequências a nível profissional, pessoal e psicológico.

“Fechou-me na sala de atores com ele e tentou puxar por mim, não cedi. […] Estou sem trabalhar na televisão devido aos assédios”, afirmou Raquel Henriques. “Enquanto aqui estiver, tu nunca mais vais fazer televisão”, contou, referindo-se às palavras do agressor, depois de ter recusado a aproximação.

“Tive de continuar a trabalhar com essa pessoa até ao fim da produção. Não foi uma pessoa fácil de lidar, ele fazia questão de me massacrar psicologicamente. Lembro-me de ter tido dias em que tinha de entrar em cena e com vontade de chorar por causa da pressão e das bocas que ele mandava, das coisas que ele dizia e mesmo da maldade que ele tinha. Fiquei, de facto, mesmo sem voltar a trabalhar lá”, acrescentou.

“Não cedi e fiquei sem trabalho. Aquilo que podes fazer é nada. Para onde quer que te vires, não sabes o que fazer, não há provas físicas, porque não há agressão”, completou Raquel Henriques.