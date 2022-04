Raquel Jacob posa nua e José Sá diz que é tudo seu

Raquel Jacob despiu-se de qualquer preconceito e posou nua. O seu companheiro, o guarda-redes José Sá, não resistiu a tanta sensualidade e quis marcar uma posição. A modelo respondeu de volta.

A também atriz, que ficou conhecida depois de integrar o elenco da série juvenil “Morangos Com Açúcar” (TVI), ao lado da sua irmã gémea, está a “incendiar” as redes socais depois de ter partilhado no Instagram uma fotografia em que surge nua na banheira.

“Despindo-me em palavras… Está na hora, de excitar a alegria, rasgar os preconceitos, revelando ousadia e calçar a coragem para tudo mudar… Num só dia!” escreveu Raquel Jacob na legenda.

Na secção de comentários, entre os elogios publicados, destaque para as palavras do jogador de futebol, que já passou pela equipa do FC Porto. “É meu! Amo-te”, atirou o guarda-redes português.

A manequim não se ficou e respondeu de volta: “Ainda não assinaste o contrato de compra, neste momento só está o contrato promessa ativo”.

Recorde-se que Raquel Jacob e José Sá, que atualmente representa o Olympiacos, da Grécia, já são pais de uma menina, Maria Leonor.

