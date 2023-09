Raquel Strada assinala o aniversário do marido: “Mais uma bonita volta ao sol”

Em Milão, para a Semana da Moda, Raquel Strada utilizou as redes sociais para assinalar o aniversário do marido, Joaquim Fernandes, com uma declaração.

Apesar de ter viajado para Milão, Itália, onde vai participar na Semana da Moda, Raquel Strada não deixou o aniversário do marido, Joaquim Fernandes, passar em branco. Através das redes sociais, a influenciadora publicou uma fotografia com o amado, na Galeria Vittorio Emanuele II, e escreveu uma declaração na legenda.

“Parabéns coisa boa da minha vida! Amanhã quando ambos terminarmos o ‘Milano’ de coisas que temos para fazer, (piada seca, já sei) estaremos juntos, neste mesmo sítio para te celebrar. Obrigada pela alegria que me fazes sentir todos os dias. A mim, e a tantos à tua volta! Amo-te muito meu amor! Parabéns por mais uma bonita volta ao sol”, escreveu.

Recorde-se que, após “umas férias maravilhosas”, Raquel Strada marcou, também, presença no Festival de Cinema de Veneza, por onde passaram Georgina Rodríguez e Margarida Corceiro.