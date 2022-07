Raquel Strada completa sete anos de casamento: “Amo-te coisa boa”

Raquel Strada completou, esta segunda-feira, 4 de julho, sete anos de casamento com Joaquim Fernandes. “Amo-te coisa boa”, escreveu a comunicadora.

A influenciadora digital recorreu ao perfil de Instagram para celebrar com os seguidores a ocasião. A “influencer” partilhou um vídeo com várias imagens em que aparece ao lado do marido.

“Sete anos de casamento e quase nove anos de amor. Sem hipótese de fuga. Amo-te coisa boa”, escreveu.

Na secção de comentários da publicação, várias caras conhecidas como Maria João Bastos, Francisca Pereira, Sara Salgado, Mariana Machado, Sofia Ribeiro e Sara Salgado deram os parabéns ao casal.

Em abril, Raquel Strada confessou estar triste após a morte da companheira de quatro patas. “Obrigada por estes dois anos na nossa família. És uma estrelinha que vai estar sempre connosco. Foste muito cedo, mas fizeste-nos muito felizes”, afirmou.