Raquel Strada de férias no Sri Lanka: “Que bonita surpresa este país”

Para aproveitar as férias, Raquel Strada cruzou meio mundo e aterrou no Sri Lanka. Nas redes sociais, tem mostrado detalhes das férias.

A Ásia tem sido um destino comum este verão. João Baião esteve na Tailândia, onde se encontra agora Rita Mendes, e Raquel Strada rumou até ao Sri Lanka.

Nas redes sociais, a apresentadora tem partilhado vários detalhes da viagem e mostrou-se rendida ao país.

Uma das atividades a fazer? Safari. A comunicadora, junto do marido, Joaquim Fernandes, publicou alguns registos do safari que fez, no qual pôde observar elefantes nos seus habitats naturais. “Que bonita surpresa este país”, lê-se na legenda.

“Era suposto estar noutro país, mas a vida surpreende-nos sempre. Por isso mesmo, nunca tinha pensado vir até ao Sri Lanka, até agora. E a verdade é que é um país lindo com praia maravilhosas, acessível e com pessoas com um coração bom. Temos sorte de viver num planeta tão bonito. Só temos de o estimar”, escreveu noutra partilha.