Raquel Strada declara-se ao marido: “És a casa da qual não quero sair”

Raquel Strada declarou-se ao marido, Joaquim Fernandes, garantido que este é a “casa” que sempre procurou e não encontrou com os pais.

A repórter, de 39 anos, deixou, no perfil de Instagram, os seguidores enternecidos com uma mensagem repleta de amor e elogios ao companheiro, com quem está casada há sete anos.

“Sei que tenho uns pais maravilhosos. Pais saltimbancos como eu lhes chamo. Era difícil pararem num lugar. E talvez por isso sempre senti que me faltavam raízes. Daquelas que nos agarram à terra”, começou por salientar.

“Há quem lhe chame sentimento de pertença. Chamo-lhe casa. E embora saiba que tenho amigos incríveis, e que faço deles também família, quando olho para ti, percebo que é isso que vejo meu amor. És casa. Da qual não quero sair”, afirmou.

Em julho, Raquel Strada e Joaquim Fernandes celebram sete anos de casamento. “Sete anos de casamento e quase nove anos de amor. Sem hipótese de fuga. Amo-te coisa boa”, escreveu a também atriz, nas redes sociais.