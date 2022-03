Raquel Strada faz venda solidária para ajudar União Audiovisual

Raquel Strada juntou as suas peças de roupa para organizar uma venda solidária. A iniciativa Raquel Strada – Closet by FINITY decorre de 10 a 12 de dezembro, no Amoreiras Shopping Center e as vendas revertem na totalidade a favor da União Audiovisual.

Este evento de cariz solidário terá lugar no piso dois do centro comercial, junto à Praça Central. Neste momento, a apresentadora tem mais de 300 peças selecionadas que estarão à venda exclusivamente nestes dias e poderão ser adquiridas pelos valores previamente definidos de 5€ até 100€.

A totalidade de vendas desta ação irá reverter a favor da União Audiovisual, um setor que tem sido fortemente abalado nos últimos dois anos, devido à pandemia da covid-19.

Os visitantes poderão deslocar-se até à loja pop-up instalada para este efeito, no horário habitual de funcionamento do Amoreiras Shopping Center.