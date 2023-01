Raquel Strada longe das redes sociais devido a uma gastroenterite

Raquel Strada contou que está longe das redes sociais nos últimos dias por ter uma gastroenterite.

A apresentadora, de 40 anos, explicou, no perfil da rede social Instagram, que tem estado afastada das redes sociais porque tem estado lidado com uma gastroenterite e “outras maleitas à mistura”.

“Só para me lembrar que há dias que até tenho boa cara. Já não passo por aqui há uns tempos porque estou com uma gastroenterite do demónio e com outras maleitas à mistura”, começou por escrever.

Durante este período, a comunicadora recebeu a visita de vários amigos em casa. “Graças a Deus tive visitas dos meus amigos aqui em casa e outros (corajosos) que até passaram o fim de semana comigo, mesmo estando com cara de pescada mal cozida”, frisou.

“Raios partam estas viroses. Já percebi que não sou a única! As melhoras para os meus companheiros nesta infeliz jornada. Alguém sabe quantos dias é que isto dura?” questionou.