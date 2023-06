Raquel Tavares dedica mensagem a Débora Monteiro, que faz anos hoje

A atriz Débora Monteiro celebra hoje mais um ano de vida e completa 40 anos. Para assinalar a data, Raquel Tavares declarou-lhe uma mensagem.

Mais um aniversário, mais um motivo de festa. Hoje, dia 18 de junho, Débora Monteiro comemora os 40 anos e a amiga Raquel Tavares não deixou a data passar em branco.

A antiga apresentadora do “Domingão” usou as redes sociais para assinalar o aniversário da atriz e amiga com direito a uma fotografia das duas e uma mensagem.

“A minha Debby faz anos hoje!! E eu só quero que seja assim para sempre! Abraçadas! Juntas! A rir muito de coisas sobre as quais só nós rimos e que ninguém mais entende porquê! Às vezes nem nós!”, começou por escrever.

“Que sejamos Dory’s pela vida inteira! Amo-te muito!!! Parabéns!! (As coisas lamechas que nos fazem chorar digo-te ao telefone)”, acrescentou ainda.

Débora Monteiro também já partilhou nas suas redes sociais todos os desejos de “parabéns” que tem recebido.

Ambas estiveram presentes nas Marchas Populares de Lisboa. Débora Monteiro foi madrinha da Marcha da Bica, que se sagrou campeã. Já Raquel Tavares foi a madrinha da Marcha de Alfama, que ficou colocada em terceiro lugar, contudo a artista não ficou contente com os resultados.