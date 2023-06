Raquel Tavares descontente com classificação final nas Festas de Lisboa: “Para mim, a minha marcha é vencedora”

Raquel Tavares tornou pública a sua opinião acerca dos resultados das Marchas Populares de Lisboa.

Na noite de segunda-feira, 12 de junho, realizaram-se as Marchas Populares de Lisboa, mas os resultados não agradaram a todos. Raquel Tavares, madrinha da Marcha de Alfama, juntamente com João Baião, recorreu às redes sociais para mostrar o seu descontentamento perante as classificações.

“A Marcha de Alfama ganha seis prémios dos sete possíveis. É, então, o 3.º lugar mais vitorioso de sempre. Sei que sou uma madrinha muito apaixonada, bairrista e emocional, mas não sou facciosa e aprendi a ver marchas com quem sabe do assunto”, escreveu.

“Para mim, a minha marcha é vencedora. E isto é factual. Como tal, parabéns Marcha de Alfama, afilhados e afilhadas! Sintam-se vencedores! Estou muito orgulhosa! Somos Alfama! E isto será sempre o que mais importa”, continuou.

Ainda assim, a antiga apresentadora do “Domingão” parabenizou a marcha vencedora, a Marcha da Bica, que foi acompanhada por Débora Monteiro: “De resto, parabéns à Marcha da Bica e a todas as outras, porque juntas, fizeram a noite mais bonita da cidade de Lisboa”.

Recorde-se que, em abril deste ano, Raquel Tavares decidiu abandonar o programa da SIC e rumar até terras brasileiras, tendo sido substituída pela cantora Micaela.