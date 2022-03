Raquel Tavares “muito feliz” com novo desafio profissional na televisão

Raquel Tavares está “muito feliz” com o novo projeto na televisão. É que a ex-cantora vai passar a fazer parte do elenco do programa “Patrulha da Noite” (RTP1).

Depois de ter anunciado que iria deixar de cantar e estar afastada dos palcos durante algum tempo para viver a sua vida, a intérprete recorreu ao perfil de Instagram para desabafar sobre a sua situação profissional.

“Esta é mais ou menos a cara com que acordei hoje porque dormi mal. Mas esta foto, foi tirada num dia em que me diverti o que não me divertia há muito tempo, junto de pessoas maravilhosas que me deram oportunidade de participar num projeto que adoro, a ‘Patrulha da Noite’ com alguns dos atores que mais admiro e que foram de uma enorme generosidade comigo”, escreveu.

https://www.instagram.com/p/B7alof4ANfP/

A agora atriz foi mais longe e afirmou: “Estou muito feliz por finalmente poder fazer o que me dá na real gana (passo a expressão)! Como estas figurinhas. Aguardem notícias. Dramáticas, claro!” rematou.

Recenemente, Raquel Tavares cantou com a amiga e artista Carolina Deslandes a música “Adeus, Amor, Adeus”, num momento que foi partilhado com os seguidores na referida rede social.

