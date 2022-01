Raquel Tavares: “Não sei exatamente o que é que me espera”

Raquel Tavares está preparada para abraçar o novo desafio como apresentadora ao lado de João Baião no programa “Olhó Baião”, da SIC.

Depois de ter colocado um ponto final no mundo da música, a artista dedicou-se à representação com a “Patrulha da Noite” e, agora, prepara-se para dar início a uma nova aventura.

“Não podes imaginar como estou feliz, especialmente por estar aqui contigo. Somos amigos há anos. Lembro-me das primeiras coisas que fiz em televisão – fora do que era a minha vida -, foste tu que me convidaste. Disse-te para me chamares mais vezes. Tenho uma admiração profunda por ti e és das pessoas que mais amo nesta vida”, explicou Raquel Tavares em entrevista a João Baião.

Sobre o futuro, a cantora foi perentória: “Não sei exatamente o que é que me espera, não sei se vou ter talento ou não para o fazer, mas estar contigo e poder partilhar contigo para mim já é tudo”.

A comunicadora voltou a realçar que anunciou que iria deixar de cantar no programa das manhãs da SIC apresentado por Cristina Ferreira porque sentiu a necessidade de se justificar aos seus fãs.

“Eu fui muito clara na mensagem que passei às pessoas que eu achei que devia de dar uma justificação, às pessoas que gostam de me ouvir e me acompanharam neste últimos 28 anos“, salientou.

Recorde-se que Raquel Tavares vai ocupar o lugar deixado vago por Maria Botelho Moniz no programa das manhãs do fim de semana do terceiro canal, apresentado pelo mediático João Baião.

LEIA TAMBÉM: