Raquel Tavares: “Obrigada aos que me secaram as lágrimas”

Raquel Tavares agradeceu publicamente a todos os que a animaram num dia em que “as lágrimas teimavam em correr”.

A fadista confessou, na conta de Instagram, que esta quarta-feira foi um dia de isolamento social particularmente díficil. Porém, segundo a intérprete, melhorou quando recebeu flores à porta de casa.

“Estou de quarentena, sozinha, há 19 dias em casa. […] Os dias têm sido variados. Não posso dizer que tenho estado sempre bem mas tenho tentado manter a serenidade acima de tudo. Hoje, quando acordei e vi o dia cinzento e chuvoso, a tristeza falou mais alto. Olhei para a minha casa e senti falta de cor”, começou por afirmar a também repórter do “Olhó Baião”.

https://www.instagram.com/p/B-chnEdgiLL/

“O dia ficou bonito no preciso momento em que me entregaram flores. Que seja a mais bela coincidência. Sei, que há dias que vou guardar para sempre na memória, pelos mais variados motivos. O dia 1 de abril de 2020, será um deles”, acrescentou.

Na mesma publicação, a cantora agradeceu ainda por todas as mensagens de carinho que recebeu. “Obrigada a todos os que com palavras de amor me secaram as lágrimas que hoje teimavam em correr. Faz parte”, confessou.

“Permitam-se a chorar. Não tem mal. Não devemos reprimir emoções porque isso sufoca. Não tenho soluções mágicas, mas tenho uma certeza. Com amor isto será menos difícil. Mas só mesmo com amor. Sorrio agora! Sorrio a olhar para as minhas flores! Sorriam também se puderem”, completou.

