Raquel Tavares prepara regresso aos palcos com novo visual

Raquel Tavares prepara-se para regressar ao fado, já este mês de setembro, após quatro anos de interregno. Para o momento, a intérprete e apresentadora mudou de visual.

Raquel Tavares, à semelhança de muitas outras figuras públicas, inspirou-se nos ventos outonais para mudar de visual. Este novo look surge num momento em que a fadista se prepara para regressar aos palcos, após quatro anos de interregno.

No que diz respeito às tonalidades, Raquel deixou o loiro escuro e passou para um castanho avelã. Para dar mais comprimento, a artista optou por colocar cerca de 200 extensões.

“Hoje [sexta-feira, 8 de setembro] foi um dia feliz. A Bela e o David são dois seres humanos raros. Tenho a sorte de serem ambos meus amigos. Além disso, são dos melhores profissionais que conheço. Digo-o com propriedade. E quando dois artistas decidem unir-se para partilhar experiências (e técnicas) com o propósito de fazer o melhor, é este o resultado. Isto só acontece, porque têm o coração (e o ego) no lugar certo”, escreveu Raquel Tavares na legenda, elogiando os profissionais responsáveis pela transformação.

“Este longo cabelo, era o que precisava nesta altura. Não é só cabelo… São cá coisas minhas. E ter sido feito pelas mãos de duas pessoas que torcem tanto por mim, e me abraçam sempre com tanto amor, só pode trazer bons augúrios! Não esquecerei o dia de hoje. Obrigada Bela e David… Levo-vos comigo”, rematou.

O regresso de Raquel Tavares acontece já este mês de setembro em Espanha. A artista irá passar por Barcelona, Madrid e Sevilha.