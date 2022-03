Raquel Tavares confessa estar com saudades do Rio de Janeiro

Raquel Tavares confessou, esta quinta-feira, 11 de fevereiro, que está com saudades do Rio de Janeiro, no Brasil.

Devido à conjuntura pandémica da covid-19 e ao novo confinamento, a apresentadora não pode sair de Portugal. No perfil de Instagram, a cantora desabafou sobre a falta que sente de viajar até à cidade brasileira, na qual morou.

“Desde 2012 que metade do meu coração bate no Rio de Janeiro. Mas por estes dias e, até quarta-feira de cinzas, bate por inteiro. Eu sei que volto… Por agora, doem-me as saudades”, contou.

Atualmente, o público pode acompanhar o trabalho de Raquel Tavares durante as manhãs de domingo com o programa “Olhá SIC”, ao lado de João Paulo Sousa e Débora Monteiro, e à tarde com o “Domingão”. A atriz integra, ainda, a série “Golpe de Sorte”.