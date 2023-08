Rauw Alejandro dedica música a Rosalía? O cantor surpreendeu com um novo tema

Rauw Alejandro e Rosalía anunciaram o fim do noivado há duas semanas. O cantor porto-riquenho lançou um novo tema, no qual parece estar arrependido.

“Apenas no caso de nunca mais falarmos/ E meus olhos favoritos não olharem para mim novamente/ Eu faço isto para quando te quiseres lembrar do louco que te amou de verdade”, são estes os primeiros versos do novo tema de Rauw Alejandro.

O cantor porto-riquenho e a ex-companheira, Rosalía, anunciaram, há cerca de duas semanas, o fim do noivado. Neste novo tema, que foi lançado sem aviso prévio, Rauw parece mostrar-se arrependido.

“Serei muitas coisas, mas nunca infiel”, disse, mais à frente, referindo-se aos rumores que circularam após o anúncio do fim do noivado.

“Para terminar”, Rauw Alejandro elogiou a carreira de Rosalía. “Eu sei que vais ser a melhor artista/ Outra como tu, eu realmente não acho que exista/ És a capa mais bonita de todas as revistas”.

Recorde-se que a artista passou por Portugal este verão. Rosalía atuou no NOS Primavera Sound, que decorreu no Parque da Cidade do Porto.