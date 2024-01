Rauw Alejandro fala sobre separação de Rosalía: “Foi duro”

Em entrevista, Rauw Alenjandro contou sobre o fim de namoro com Rosalía, que terminou em julho.

A história de amor de Rosalía e Rauw Alejandro, assim como o noivado do casal, chegou ao fim no passado mês de julho. Recentemente, o cantor falou sobre o término com a cantora em entrevista ao influenciador Vicente Chente Ydrach.

“Quando as notícias foram divulgadas de que nenhum de nós queria anunciar a nossa separação, foi duro. Não estávamos a prestar muita atenção ao que se passava nas redes sociais porque as coisas estavam claras nas nossas vidas pessoais”, começou por dizer.

“Muitas coisas surgiram. E nunca nada mau sobre mim tinha saído. Já estávamos juntos há quase quatro anos e nada tinha acontecido, nunca saiu nenhuma notícia negativa, nenhuma infidelidade, nem nada, e quando saiu a nossa notícia, disseram de uma forma que deixou tudo aberto à especulação”, contou.

“Aprendi que no futuro, se algo assim acontecer comigo, serei rápido e direi o que realmente aconteceu, não vou deixar que entrem em especulam porque vão inventar”, frisou.