Realizador Manuel Pureza reage após série “Pôr do Sol” ter sido alvo de pirataria

A série “Pôr do Sol”, da RTP1, foi alvo de pirataria na Internet. O realizador Manuel Pureza já reagiu ao sucedido.

A trama da estação pública teve vários episódios da segunda temporada que ainda não tinham sido emitidos pelo primeiro canal e foram divulgados na Internet sem autorização.

No Twitter, Manuel Pureza partilhou a situação, lamentando o que aconteceu. “Na semana passada vários episódios do ‘Pôr do Sol’, ainda não exibidos, foram pirateados e andaram a circular nas redes”, disse o realizador.

“Isto não se faz. Obrigado por fazerem do ‘Pôr do Sol’ a primeira série portuguesa alvo de pirataria”, escreveu, em jeito de brincadeira.

Do elenco desta novela fazem parte atores como Diogo Amaral, Gabriela Barros, Igor Regalla, Manuel Cavaco, Marco Delgado, Noémia Costa, Bárbara Branco, Carla Andrino, entre outros.