Rebeca aborda problema de saúde: “Não me conseguia mexer com tantas dores”

Os últimos tempos não foram fáceis para Rebeca. Recentemente, a cantora teve que ser hospitalizada, algo que a obrigou a cancelar atuações. A artista foi convidada de Júlia Pinheiro esta segunda-feira, 20, e contou sobre o problema de saúde.

“Estava a levantar-me para ir para o avião, eram quatro e tal da manhã, e não conseguia mexer-me com tantas dores. Eram dores horríveis. Foi de repente, acordei assim. Não dava para me levantar, nem andar, nem nada”, começou por contar.

“Fui para as urgências, fiz montes de exames, análises… A dor não passava. Chegámos à conclusão que era uma bursite. É uma inflamação no encaixe da anca/perna, nos tendões, no músculo, que faz muita dor. Poderá acontecer a qualquer pessoa, principalmente aquelas que fizeram quimioterapia, como eu” relatou.

Rebeca destacou que já está a ser tratada “com corticoides” e também com fisioterapia.