Rebeca revela que foi insultada durante a luta contra o cancro: “Estás tão feia”

Rebeca revelou, esta quarta-feira, 16 de dezembro, que, quando lutava contra o cancro, recebeu comentários negativos de seguidores que diziam que estava “feia” e “gorda”.

Dois anos depois de ter ultrapassado o segundo cancro, desta vez na mama, a artista, de 41 anos, contou, no programa da SIC “Casa Feliz”, que foi insultada enquanto lutava contra a doença.

“Havia pessoas que me deitavam muito abaixo. ‘Estás tão gorda, estás tão feia’. Houve um senhor que passou o tempo todo a chamar-me feia. ‘Não tens mama. Estás feia’“, afirmou, acrescentando que optou por não bloquear o utilizador.

A intérprete sublinhou a importância do marido, Élio, com quem trocou alianças no programa “O Noivo É que Sabe” (SIC). “Ele está sempre comigo, nos bons e nos maus momentos”, afirmou.

Sobre a participação no formato apresentado por Cláudia Vieira, Rebeca explicou que quis um vestido de noiva com um decote acentuado para mostrar que é possível vencer a doença e continuar bonita. “Este fato é dedicado a todas as mulheres que tiveram cancro de mama”.