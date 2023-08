Recém-casados: Mel Jordão e Diogo Piçarra passam férias no Algarve

Após “darem o nó”, Mel Jordão e Diogo Piçarra rumaram até ao sul, onde gozam de umas férias e momentos de descanso.

Esta semana tem estado repleta de felicidade para Diogo Piçarra e Mel Jordão. Para começar, trocaram alianças e já são marido e mulher e, logo de seguida, contaram aos seus seguidores que tinham comprado uma casa de férias em Vilamoura.

Depois de todas as emoções fortes, agora o casal aproveita das férias no Algarve. A descansar no sul do país, o cantor e a maquilhadora estão em família a descansar antes da grande data da boda.

Nas redes sociais, Mel Jordão partilhou algumas fotografias das férias. “A minha primeira semana de férias no Algarve não começou nada mal”, lê-se na legenda da publicação, onde se veem imagens da maquilhadora e do cantor com as paisagens algarvias no fundo.

De recordar que a boda acontece só no dia 3 de setembro. Nas redes sociais, o casal chegou a partilhar alguns pormenores do grande dia, nomeadamente os convites de casamento.