Reconciliação? Ruben Rua posa ao lado da ex-namorada

Os rumores de uma reconciliação só aumentam. Ruben Rua posa, novamente, ao lado da ex-namorada.

Os rumores de uma possível reconciliação não são recentes. Já há algumas semanas que as dúvidas de que Ruben Rua e a ex-namorada, Malin Svensson, possam ter voltado andam pelo ar.

As suposições aumentam cada vez mais. E os visados são os culpados. O ex-casal já apareceu lado a lado em várias fotografias e mais uma foi publicada, com uma pequena declaração.

Ruben Rua partilhou uma imagem com Malin, nas redes sociais, onde ambos aparecem abraçados.

“Love should be made by principles not rules” (O amor deve ser feito por princípios e não por regras), escreveu o apresentador na legenda.

A ex-namorada não deixou a publicação passar em branco e deixou um comentário: “Amor é sempre a resposta”.

No início do mês de julho, Ruben Rua partilhou uma fotografia lado a lado com Malin, onde ambos aparecem sorridentes numa festa. Mais um indício para aumentar os rumores de uma reconciliação.